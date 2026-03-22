Домашний плавленый сыр за 10 минут: нежная намазка, которая заменит магазинный аналог

Зачем покупать готовый плавленый сыр, если его легко приготовить дома из простых продуктов? Этот рецепт дарит нежную кремовую текстуру и яркий вкус, а добавление ветчины или зелени превращает обычный бутерброд в полноценный завтрак. Результат ароматнее и полезнее любого магазинного аналога, а технология проста даже для начинающих.

Ингредиенты:

творог — 250 г;

сливочное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

ветчина — 80–100 г (по желанию).

Приготовление:

Творог соедините с маслом, яйцом, солью, содой и лимонным соком. Пробейте блендером до однородной массы без комочков. Поставьте на средний огонь и, помешивая, прогрейте 5–7 минут до кремовой тягучей консистенции.

Снимите с огня, еще раз пробейте блендером для бархатистой текстуры и добавьте мелко нарезанную ветчину. Переложите в стеклянную емкость, накройте пленкой и охладите. Домашний сыр хранится до 5 дней, отлично намазывается и идеально подходит для бутербродов, тостов и блинов.

