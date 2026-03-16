Хрустящие слойки с апельсинами за 15 минут: простой десерт из готового теста к чаю

Когда дома есть упаковка слоеного теста, вкусный десерт можно приготовить буквально за считаные минуты. Особенно удачной получается выпечка с цитрусовыми: апельсины придают начинке аромат, легкую кислинку и сочность. Такие слойки получаются румяными, хрустящими и отлично подходят к вечернему чаю.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 400 г;

апельсины (или мандарины) — 3 шт.;

сахар — 1 ч. л. (около 5 г);

корица — 0,5 ч. л. (около 2 г);

сливочное масло — 1,5 ч. л. (около 10 г);

творожный сыр или сметана — 6 ст. л. (около 120 г);

яичный желток или молоко — 1-2 ст. л. для смазывания.

Приготовление

Сначала застелите противень пергаментом — так готовые слойки будет легко снять. На сковороде растопите сливочное масло с сахаром, добавьте корицу. Апельсины очистите, разрежьте поперек на половинки и слегка обжарьте их на сладкой основе срезом вниз. Этот шаг можно пропустить, но тогда фрукт даст больше сока.

Из размороженного теста вырежьте 12 одинаковых кружков. Шесть заготовок смажьте творожным сыром или сметаной, сверху выложите апельсины. Накройте оставшимися кружками, края аккуратно прижмите вилкой. Смажьте верх желтком или молоком и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15 минут. Перед подачей дайте слойкам немного остыть и при желании посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, что по утрам хочется приготовить что-то полезное и сытное, но при этом не тратить много времени у плиты. Льняная каша — отличный вариант быстрого завтрака.