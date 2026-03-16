Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 09:17

Хрустящие слойки с апельсинами за 15 минут: простой десерт из готового теста к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда дома есть упаковка слоеного теста, вкусный десерт можно приготовить буквально за считаные минуты. Особенно удачной получается выпечка с цитрусовыми: апельсины придают начинке аромат, легкую кислинку и сочность. Такие слойки получаются румяными, хрустящими и отлично подходят к вечернему чаю.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 400 г;
  • апельсины (или мандарины) — 3 шт.;
  • сахар — 1 ч. л. (около 5 г);
  • корица — 0,5 ч. л. (около 2 г);
  • сливочное масло — 1,5 ч. л. (около 10 г);
  • творожный сыр или сметана — 6 ст. л. (около 120 г);
  • яичный желток или молоко — 1-2 ст. л. для смазывания.

Приготовление

Сначала застелите противень пергаментом — так готовые слойки будет легко снять. На сковороде растопите сливочное масло с сахаром, добавьте корицу. Апельсины очистите, разрежьте поперек на половинки и слегка обжарьте их на сладкой основе срезом вниз. Этот шаг можно пропустить, но тогда фрукт даст больше сока.

Из размороженного теста вырежьте 12 одинаковых кружков. Шесть заготовок смажьте творожным сыром или сметаной, сверху выложите апельсины. Накройте оставшимися кружками, края аккуратно прижмите вилкой. Смажьте верх желтком или молоком и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 15 минут. Перед подачей дайте слойкам немного остыть и при желании посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, что по утрам хочется приготовить что-то полезное и сытное, но при этом не тратить много времени у плиты. Льняная каша — отличный вариант быстрого завтрака.

Проверено редакцией
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европу уличили в страхе перед Трампом из-за Ирана
«Придется смириться»: Дотком заявил о полном поражении США
Самолет готовится к аварийной посадке в Петербурге
В России могут изменить порядок продаж товаров на маркетплейсах
«Явно не ожидали»: на Западе объяснили, как Иран перехитрил США
В Крыму поймали россиянина, который шпионил в пользу Киева
Силовики нагрянули с обысками в музеи российского города
В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ
Российского миллиардера обязали выплатить немалую сумму в рамках спора
На Москве-реке создадут искусственную волну для поисков пропавшего ребенка
Два человека на каноэ попали под винты речного трамвая в Москве
В Крыму национализировали все крупные объекты украинских олигархов
Пугачева приняла тяжелое решение после ударов Ирана по Кипру
Подмосковные вымогатели вооружились мачете и пистолетами
ВМС КСИР потеряли высокопоставленного офицера
Три человека погибли в Афганистане при обстрелах пакистанских военных
Верховный суд поставил точку в деле Генпрокуратуры против Raven Russia
«Видения об СВО»: сторонники вспомнили главное пророчество старца Илия
В Иране посчитали невозможным справедливое расследование удара по школе
Глуховскому пришлось в спешке продать квартиры в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.