Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 10:23

В МИД России заявили о неизменном отношении к США

Руденко: РФ никогда не питала иллюзий насчет США и не меняла своего отношения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У России никогда не было иллюзий насчет Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва не меняла своего отношения к Вашингтону после начала конфликта на Ближнем Востоке.

У нас никогда не было иллюзий в отношении США. И поэтому мы ничего не меняли. У нас очень принципиальная линия в отношении государств: главное, чтобы эти страны выполняли те международные принципы и нормы, под которыми они подписались. К сожалению, в этом конкретном случае США отошли от этого, — отметил Руденко.

Ранее Руденко отмечал, что Россия призывает США и Израиль остановить эскалацию кризисной ситуации вокруг Ирана. По его словам, как только война на Ближнем Востоке прекратится, обстановка в Ормузском проливе, являющаяся «последствиями этой незаконной акции», придет в норму.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке демонстрирует тенденцию к расширению границ. Он также выразил свое сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.