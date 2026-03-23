23 марта 2026 в 10:07

Telegram «лег» в России

Сбои в работе Telegram зафиксировали в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В России зафиксировали сложности в работе мессенджера Telegram, сообщает портал «Сбой.рф». За последние 30 минут зафиксировали 73 жалобы.

Большая часть обращений поступила от жителей Москвы (32%). Еще 12% — от пользователей из Санкт-Петербурга.

Ранее пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера. За один час поступило более 40 претензий, а всего за день их количество превысило 2,3 тыс. Лидером по количеству жалоб стала Москва (27%), на втором месте оказался Санкт-Петербург (18%), замыкал топ-3 Краснодарский край — 7%.

До этого жители Брянской и Белгородской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, ЛНР и Республики Марий Эл сообщали о проблемах с отправкой и получением сообщений в Telegram. Основные жалобы касались мобильного приложения (41%), оповещений (35%), а также сайта (13%) и личного кабинета (2%).

Telegram
мессенджеры
сбои
жалобы
