Telegram «лег» в России Сбои в работе Telegram зафиксировали в России

В России зафиксировали сложности в работе мессенджера Telegram, сообщает портал «Сбой.рф». За последние 30 минут зафиксировали 73 жалобы.

Большая часть обращений поступила от жителей Москвы (32%). Еще 12% — от пользователей из Санкт-Петербурга.

Ранее пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера. За один час поступило более 40 претензий, а всего за день их количество превысило 2,3 тыс. Лидером по количеству жалоб стала Москва (27%), на втором месте оказался Санкт-Петербург (18%), замыкал топ-3 Краснодарский край — 7%.

До этого жители Брянской и Белгородской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, ЛНР и Республики Марий Эл сообщали о проблемах с отправкой и получением сообщений в Telegram. Основные жалобы касались мобильного приложения (41%), оповещений (35%), а также сайта (13%) и личного кабинета (2%).