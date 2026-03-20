Telegram перестал работать еще в нескольких российских регионах

В работе Telegram продолжается масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. На проблемы с мессенджером указали жители Брянской и Белгородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, ЛНР и Республике Марий Эл. Пользователи не могут отправить и получить сообщения.

Жалобы на сбой в Telegram в основном касаются мобильного приложения (41%) и оповещений (35%). Также сообщается о проблемах с сайтом (13%) и личным кабинетом (2%). Чаще проблемы возникают у пользователей Android (56,6%), а также Windows (23,9%), iOS (17,6%), реже — Mac OS X (1,4%).

Днем 20 марта на сбой в Telegram жаловались жители Петербурга и Ленинградской области, а также Марий Эл, Тувы и Самарской области. Они отмечали проблемы с отправкой и получением сообщений. У некоторых не открывалось приложение.

Ранее с масштабным сбоем столкнулся оператор цифрового телевидения «Триколор». Клиенты сообщали об отсутствии спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможности войти в личный кабинет.

Telegram
мессенджеры
Россия
сбои
сообщения
Telegram перестал работать еще в нескольких российских регионах
