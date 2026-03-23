23 марта 2026 в 10:12

Белозерова переназначили главой РЖД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олега Белозерова переназначили главой ОАО «Российские железные дороги» на следующие пять лет, сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Белозеров занимает свою должность с 2021 года.

Олег Белозеров назначен генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ОАО «РЖД» в 2026 году сократит центральный аппарат на 15%. Увольнения затронут сотрудников административно-управленческого аппарата, а также руководство филиалов. Помимо кадровых изменений, компания делает ставку на технологическое обновление и жесткую экономию ресурсов, включая дизельное топливо и электроэнергию.

До этого сообщалось, что РЖД планируют продать на торгах пять объектов недвижимости. Отмечается, что некоторые объекты находятся в Москве, а также в Красноярске и Краснодаре. В московском районе Коптево на торги выставят депо «Лихоборы». Актив включает 42 объекта. Еще одним лотом, по словам представителя холдинга, станет проект «Угрешская».

