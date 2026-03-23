Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 10:24

Адвокат предупредил, чем грозит побег из ресторана без оплаты счета

Адвокат Салкин: побег из ресторана без оплаты счета грозит уголовным делом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Побег из ресторана без оплаты счета грозит штрафом и даже уголовным делом, заявил LIFE.ru адвокат Михаил Салкин. По его мнению, ответственность наступит в зависимости от обстоятельств.

Если вы случайно забыли кошелек дома и просто испугались признаться официанту или менеджеру, вас могут привлечь к административной ответственности по статье 7.27.1 КоАП РФ. В этом случае назначат штраф — в пять раз больше суммы счета, но не меньше 5 тыс. рублей, — уточнил Салкин.

В случаях, когда человек изначально не хотел платить за заказ, его действия могут квалифицировать как мошенничество. За это правонарушение предусмотрен штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, рассказал Салкин.

А ситуацию, когда человек заранее договаривается с другим посетителем не оплачивать счет, могут расценить как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За это грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, предупредил юрист.

Ранее адвокат Илья Бахилин предупредил, что за клевету в домовом чате можно получить штраф в размере до 500 тыс. рублей. Он объяснил, что ответственность наступит, если человек опорочил честь и достоинство другого.

адвокаты
общество
штрафы
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С Украины не могут»: военэксперт ответил, откуда ВСУ атаковали Ленобласть
Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Почему не работает Telegram сегодня, 23 марта: сбои, когда заблокируют
Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре
Виновником смертельного пожара в Москве мог стать известный циркач
В российском регионе зафиксировали очаги бешенства
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.