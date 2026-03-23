Адвокат предупредил, чем грозит побег из ресторана без оплаты счета

Побег из ресторана без оплаты счета грозит штрафом и даже уголовным делом, заявил LIFE.ru адвокат Михаил Салкин. По его мнению, ответственность наступит в зависимости от обстоятельств.

Если вы случайно забыли кошелек дома и просто испугались признаться официанту или менеджеру, вас могут привлечь к административной ответственности по статье 7.27.1 КоАП РФ. В этом случае назначат штраф — в пять раз больше суммы счета, но не меньше 5 тыс. рублей, — уточнил Салкин.

В случаях, когда человек изначально не хотел платить за заказ, его действия могут квалифицировать как мошенничество. За это правонарушение предусмотрен штраф до 120 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, рассказал Салкин.

А ситуацию, когда человек заранее договаривается с другим посетителем не оплачивать счет, могут расценить как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За это грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, предупредил юрист.

