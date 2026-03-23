В МИД России заявили об отсутствии дат переговоров по Украине

Конкретные даты переговоров по Украине на данный момент не определены, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Но российская сторона готова к диалогу, сообщает ТАСС.

Я не занимаюсь украинским треком переговоров. Не могу четко вам сказать. Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет. Мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны, — сказал Руденко.

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым прибыла в Майами 21 марта. От Киева также приехали руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. Кроме того, в составе делегации присутствует председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Позже спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о проведенных конструктивных переговорах с украинской делегацией. Он уточнил, что встречи прошли во Флориде в рамках посреднических усилий. По словам Уиткоффа, стороны сосредоточились на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов.