23 марта 2026 в 10:19

В МИД России заявили об отсутствии дат переговоров по Украине

Замглавы МИД России Руденко: конкретных дат переговоров по Украине нет

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Конкретные даты переговоров по Украине на данный момент не определены, сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Но российская сторона готова к диалогу, сообщает ТАСС.

Я не занимаюсь украинским треком переговоров. Не могу четко вам сказать. Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет. Мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны, — сказал Руденко.

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым прибыла в Майами 21 марта. От Киева также приехали руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. Кроме того, в составе делегации присутствует председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Позже спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о проведенных конструктивных переговорах с украинской делегацией. Он уточнил, что встречи прошли во Флориде в рамках посреднических усилий. По словам Уиткоффа, стороны сосредоточились на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

