21 марта 2026 в 09:55

Украинская делегация прибыла в Майами для встречи с Уиткоффом

Рустем Умеров
Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Майами, сообщает «Укринформ». Они встретятся со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

От Киева также приехали руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. Кроме того, в составе делегации присутствует председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о месте нового раунда переговоров по Украине. По его словам, Москва надеется, что пауза в трехстороннем диалоге временная. Песков также отмечал, что российская сторона не будет участвовать в предстоящей встрече по урегулированию конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем отметил, что переговоры превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его мнению, американцы хотят провести встречу в Вашингтоне, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

