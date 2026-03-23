23 марта 2026 в 10:10

В Госдуме рассказали, кому из россиян повысят пенсии в апреле 2026 года

Депутат Говырин: участникам ВОВ проиндексируют выплаты в апреле 2026 года

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Участникам Великой Отечественной войны и обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда» проиндексируют выплаты в апреле 2026 года, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. Повышение пенсии также затронет военнослужащих, проходивших службу по призыву, летчиков-испытателей и граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Повышенную пенсию получат юбиляры, которым в марте 2026 года исполнилось 80 лет, и те, кому в этом месяце впервые установили инвалидность I группы. Это будет не индексация, а перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии, — отметил Говырин.

Кроме того, доплатой к пенсии обеспечат пожилых людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родными: детьми, внуками, братьями или сестрами до 18 лет. Парламентарий добавил, что индексация выплат коснется и граждан, получающих невысокую пенсию и имеющих право на социальную доплату до регионального прожиточного минимума.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что право на получение пенсии в России имеют даже те, кто никогда не работал, поскольку РФ является социальным государством. По словам парламентария, это одна из соцгарантий, закрепленных законодательно.

