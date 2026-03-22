Депутат раскрыл, почему никогда не работавшие россияне получают пенсию

Право на получение пенсии в России имеют даже те, кто никогда не работал, поскольку РФ является социальным государством, подчеркнул в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам парламентария, это одна из соцгарантий, закрепленных законодательно.

У нас есть такие случаи, такие примеры: гражданин может ни одного дня в своей жизни не работать — ну, всякие могут быть в жизни обстоятельства. Но ему гарантировано, что, достигнув пенсионного возраста, он будет получать социальную пенсию, — сказал парламентарий.

Ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 апреля в России будут проиндексированы выплаты получателям социальных пенсий. По словам парламентария, данный вид пособий назначается по старости, инвалидности или в случае потери кормильца.

Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что после индексации средний размер социальной пенсии у работающих россиян превысит 12 тыс. рублей, а у неработающих составит около 17 тыс. рублей. По словам эксперта, повышение произойдет с 1 апреля.