Раскрыт размер социальных пенсий в России после апрельской индексации Средний размер соцпенсии в РФ составит более 12 тыс. рублей в апреле 2026 года

Средний размер социальной пенсии среди работающих россиян в апреле 2026 года составит более 12 тыс. рублей, среди неработающих — около 17 тыс. рублей, заявил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это произойдет после индексации, запланированной на 1 апреля.

После индексации 1 апреля средний размер социальной пенсии для неработающих составит 16 834,9 рубля, а для работающих — 12 518,2 рубля, — уточнил эксперт.

Он напомнил, что соцпенсии получают люди, у которых нет страхового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также в этот список входят граждане с инвалидностью, ветераны, участники добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить свои пенсионные накопления, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых, а в некоторых случаях и забрать всю сумму сразу. В первую очередь на выплаты могут претендовать люди моложе 1967 года рождения, чьи работодатели до 2014 года перечисляли 6% от взносов на накопительный счет.