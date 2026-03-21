21 марта 2026 в 07:46

Раскрыт размер социальных пенсий в России после апрельской индексации

Средний размер соцпенсии в РФ составит более 12 тыс. рублей в апреле 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средний размер социальной пенсии среди работающих россиян в апреле 2026 года составит более 12 тыс. рублей, среди неработающих — около 17 тыс. рублей, заявил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, это произойдет после индексации, запланированной на 1 апреля.

После индексации 1 апреля средний размер социальной пенсии для неработающих составит 16 834,9 рубля, а для работающих — 12 518,2 рубля, — уточнил эксперт.

Он напомнил, что соцпенсии получают люди, у которых нет страхового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также в этот список входят граждане с инвалидностью, ветераны, участники добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить свои пенсионные накопления, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых, а в некоторых случаях и забрать всю сумму сразу. В первую очередь на выплаты могут претендовать люди моложе 1967 года рождения, чьи работодатели до 2014 года перечисляли 6% от взносов на накопительный счет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин совершил госизмену через оформление сим-карт
«Динамо» громит всех подряд в РПЛ. «Зенит» — следующий?
Жителей Петербурга в последнюю неделю марта ожидает ненастная погода
«Огромная боль»: Матвиенко с теплом вспомнила о заслугах Мшанской
Украинская делегация прибыла в Майами для встречи с Уиткоффом
Бизнесмена из Мордовии задержали за оформление тысячи сим-карт для Киева
Защита экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанова оспорила решение суда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 марта: где сбои в России
Израиль содрогнулся после залпа из Ирана
Дима Билан оправдался за отсутствие новых песен
Россиянам объяснили, почему не стоит мыть машину у реки
На Украине сделали громкое заявление о геополитическом положении Путина
Стало известно, откуда запустили повредившие многоэтажку в Уфе дроны
Что известно о вспышке смертельно опасного заболевания в Великобритании
«Корабль-зомби» заметили в закрытом Ормузском проливе
Apple назначили целую пачку штрафов за пропаганду ЛГБТ
Путин обратился к Алиеву по случаю весеннего праздника Навруз
Пентагон вооружится искусственным интеллектом для сдерживания врагов
Российские паралимпийцы попали в базу «Миротворца»
Что известно о результатах ударов Ирана по американским военным базам
Дальше
Самое популярное
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

