04 апреля 2026 в 13:40

Гугельхупф вместо кулича — готовлю к Пасхе уже несколько лет! Австрийская выпечка, которая покоряет

Апельсин в этом рецепте — главный герой. Я натираю цедру и выжимаю сок — именно они дают тот самый яркий, солнечный аромат, который заполняет всю кухню. Масло и яйца делают тесто нежным, воздушным. Гугельхупф получается таким ароматным, что его хочется есть, не дожидаясь Пасхи.

Что понадобится для гугельхупфа

Беру 3 яйца, 100 г сливочного масла (размягченного), 1 стакан сахара (200 г), 1 апельсин (цедра и сок), 200 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, 50 г изюма, 50 г цукатов, щепотку соли, сахарную пудру для посыпки.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для гугельхупфа смазываю сливочным маслом и присыпаю мукой. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю.

Сливочное масло взбиваю миксером с сахаром до пышной светлой массы. Добавляю яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Вливаю сок одного апельсина, добавляю натертую цедру, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и солью, просеиваю.

Постепенно ввожу муку в жидкую массу, замешиваю мягкое однородное тесто. Изюм и цукаты обваливаю в небольшом количестве муки, добавляю в тесто, аккуратно перемешиваю.

Выкладываю тесто в подготовленную форму. Выпекаю 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой.

Даю гугельхупфу остыть в форме 10 минут, затем переворачиваю на решетку. Полностью остужаю. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Общество
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Общество
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом
Мир
«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом
Сотни австрийцев вышли на митинг против антироссийских санкций
Европа
Сотни австрийцев вышли на митинг против антироссийских санкций
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

