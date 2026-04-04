Гугельхупф вместо кулича — готовлю к Пасхе уже несколько лет! Австрийская выпечка, которая покоряет

Апельсин в этом рецепте — главный герой. Я натираю цедру и выжимаю сок — именно они дают тот самый яркий, солнечный аромат, который заполняет всю кухню. Масло и яйца делают тесто нежным, воздушным. Гугельхупф получается таким ароматным, что его хочется есть, не дожидаясь Пасхи.

Что понадобится для гугельхупфа

Беру 3 яйца, 100 г сливочного масла (размягченного), 1 стакан сахара (200 г), 1 апельсин (цедра и сок), 200 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, 50 г изюма, 50 г цукатов, щепотку соли, сахарную пудру для посыпки.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для гугельхупфа смазываю сливочным маслом и присыпаю мукой. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю.

Сливочное масло взбиваю миксером с сахаром до пышной светлой массы. Добавляю яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Вливаю сок одного апельсина, добавляю натертую цедру, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и солью, просеиваю.

Постепенно ввожу муку в жидкую массу, замешиваю мягкое однородное тесто. Изюм и цукаты обваливаю в небольшом количестве муки, добавляю в тесто, аккуратно перемешиваю.

Выкладываю тесто в подготовленную форму. Выпекаю 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой.

Даю гугельхупфу остыть в форме 10 минут, затем переворачиваю на решетку. Полностью остужаю. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой.

