Тесто-выручалка для всего: чудесные пирожки, ватрушки и пицца — на сливочном масле и без трансжиров. Выпечка получается как из пекарни

Это универсальное тесто — настоящая находка: готовится быстро, без долгих ожиданий, а результат всегда радует. Оно получается мягким, эластичным, легко раскатывается и подходит как для сладкой, так и для сытной выпечки. Пирожки — пышные, пироги — нежные, а пицца выходит особенно сочной и «домашней».

Продукты

Молоко — 1 стакан, сахар — 1 ст. л., быстрые дрожжи — 1 ч. л. с небольшой горкой (7–10 г), мука — 3 и 1/4 стакана, сливочное масло — 200 г, щепотка соли.

Приготовление

В теплом молоке растворяем сахар и дрожжи, оставляем на 10–15 минут, пока появится пышная «шапочка». Муку просеиваем, добавляем соль и мягкое сливочное масло, перетираем руками до крошки.

Вливаем подошедшие дрожжи и замешиваем тесто — сначала оно может показаться липким, но быстро собирается в мягкий, упругий шар. Убираем тесто в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут — за это время оно «дойдет» и станет еще удобнее в работе.

Ранее мы делились рецептом несладкой овсянки. Сливочная с сыром и жареным яйцом сверху.