Ваши руки не устанут — куличи без долгого замеса: мягкие и ароматные краффины

Слоеные куличи-краффины — это невероятно мягкая, нежная и ароматная пасхальная выпечка, которая сочетает в себе слоистую текстуру круассана и удобство кекса.

Тесто для них готовится без длительного замеса и утомительного вымешивания — ваши руки не устанут, а результат превзойдет все ожидания.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного дрожжевого теста, 100 г сливочного масла, 100 г темного шоколада (или цукатов), 1 яйцо для смазывания, сахарная пудра для посыпки.

Слоеное тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Смажьте поверхность растопленным сливочным маслом. Нарежьте тесто на полосы шириной 4–5 см. В центр каждой полосы выложите кусочки шоколада или цукаты. Сверните полосу в жгут, затем закрутите рулет улиткой и поместите в форму для куличей. Дайте постоять 20–30 минут в тепле. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовые краффины посыпьте сахарной пудрой.

