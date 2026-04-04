Однажды приготовил кулич на кефире — теперь это наш пасхальный фаворит. Без дрожжей, без заморочек, а вкус — топовый

Этот кулич удивительно долго остается мягким. Благодаря кефиру и маслу он не пересыхает, сохраняет влажность. Я храню его в закрытом контейнере или завернутым в полотенце. На второй день он становится даже вкуснее, пропитывается собственным ароматом.

Что понадобится для кулича

Беру 500 мл кефира (жирностью 2,5–3,2%), 3 яйца, 200 г сахара, 100 мл растительного масла (без запаха), 450 г муки, 1 чайную ложку соды, 100 г цукатов (разноцветных), 50 г миндальных лепестков, 1 чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой или застилаю пергаментом. Кефир смешиваю с содой, оставляю на 10 минут до появления пузырьков.

В отдельной миске яйца взбиваю миксером с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавляю кефирную смесь и растительное масло, перемешиваю.

Муку просеиваю с солью, постепенно ввожу в жидкую массу, замешивая мягкое, однородное тесто (консистенции густой сметаны). Добавляю цукаты и миндальные лепестки, аккуратно перемешиваю. Выкладываю тесто в форму (заполняя на 2/3).

Выпекаю 40–50 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю на решетку. Охлаждаю полностью. По желанию посыпаю сахарной пудрой или покрываю глазурью.

