27 апреля 2026 в 15:48

Идеальный ПП-перекус: 3 рецепта мини-пиццы с минимумом калорий

Идеальный ПП-перекус: 3 рецепта мини-пиццы с минимумом калорий Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Думаете, пицца — это только излишки фастфуда и недоеденные корочки? Как бы не так! Приводим подборку лучших рецептов маленькой пиццы, которая легко впишется даже в диетический рацион. Весь секрет — в необычном тесте.

Мини-пицца на тостах из цветной капусты (без муки)

Худеете, но мечтаете о пицце? Сделать любимый фастфуд диетическим проще простого! Для этого замените мучное тесто на овощную основу. Этот вариант маленькой пиццы подходит тем, кто следит за углеводами и хочет сбросить вес.

Ингредиенты (на 4 маленькие пиццы, диаметр 10 см):

  • цветная капуста (сырая) — 250 г;

  • яйцо категории С1 — 1 шт. (50 г);

  • пармезан тертый — 50 г;

  • соль, орегано — по 2 г.

Приготовление маленькой пиццы в духовке:

  1. Измельчите цветную капусту в крошку (размер фракции 2–3 мм). Отожмите сок через марлю — чем суше, тем лучше.

  2. Смешайте крошку, яйцо, пармезан и специи. Получится влажное тесто для маленьких пицц.

  3. Сформируйте 4 лепешки на пергаменте (толщина 5 мм).

  4. Запекайте 12 минут при 200 градусах. Переверните, добавь томатный соус (10 г на штуку) и моцареллу (20 г).

  5. Держите еще 5 минут в духовке до румяной корочки.

Калорийность (на 100 г готовой пиццы с топпингом): 165 ккал.

Полезные свойства: цветная капуста дает клетчатку (2,5 г на 100 г) и витамин C (48 мг на 100 г), который укрепляет иммунитет; яйцо добавляет лютеин для здоровья глаз.

Маленькая пицца в духовке на кефирном тесте без дрожжей

Самый быстрый рецепт маленькой пиццы, который не требует много времени и сил. Кефирное тесто для маленьких пицц получается мягким внутри и хрустящим снаружи.

Ингредиенты (на 3 штуки, диаметр 12 см):

  • мука пшеничная в/с — 180 г;

  • кефир 2,5% — 120 мл;

  • яйцо — 1 шт. (50 г);

  • сода — 3 г (гасить не нужно, погасит кефир);

  • соль — 2 г;

  • оливковое масло — 10 мл.

Приготовление:

  1. Смешайте кефир, яйцо, соль и масло. Всыпьте муку с содой.

  2. Замесите тесто (хватит 30 секунд, больше не нужно, иначе тесто станет резиновым). Оно должно липнуть к рукам — так и надо.

  3. Разделите тесто на 3 части. Раскатайте прямо на пергаменте в круги толщиной 4 мм.

  4. Выпекайте основу 7 минут при 220 градусах. Достаньте, нанесите соус (песто или томатный), выложите начинку: копченая курица (40 г), сладкий перец (30 г), красный лук (15 г).

  5. Верните в духовку еще на 6 минут.

Калорийность (на 100 г готовой пиццы): 242 ккал.

Полезные свойства: кефир содержит пробиотики, поддерживающие микрофлору кишечника; паприка дает витамин A для здоровья кожи.

Мини-пиццы на картофельном дранике с сырным бортиком

Самый необычный рецепт маленькой пиццы, где основа — это хрустящий картофельный блин, а края обрамлены тягучим сыром.

Ингредиенты (на 2 порции, диаметр 11 см):

  • картофель сырой — 200 г;

  • яйцо — 1 шт. (50 г);

  • мука кукурузная — 30 г;

  • твердый сыр (чеддер или гауда) — 80 г для бортика + 40 г для топпинга;

  • соль, черный перец — по 1 г.

Приготовление маленькой пиццы в духовке:

  1. Натрите картофель на мелкой терке, отожмите сок. Добавьте яйцо, кукурузную муку, соль и перец.

  2. Сформируйте на пергаменте 2 лепешки. По краям каждой лепешки выложите бортики из тертого сыра (по 40 г на штуку) — кольцом шириной 1,5 см.

  3. Запекайте 10 минут при 200 градусах. Сыр расплавится и закарамелизируется, создав бортики.

  4. На середину каждой пиццы выложите томатную пасту (10 г), моцареллу (20 г), ветчину (30 г) и оставшийся сыр.

  5. Выпекайте еще 5 минут до золотистой корочки.

Калорийность (на 100 г готовой пиццы): 287 ккал.

Полезные свойства: картофель дает калий, который регулирует давление; кукурузная мука содержит магний, полезный для нервной системы.

Эти маленькие пиццы в духовке — не привычный фастфуд, а диетическая альтернатива любимому блюду. Благодаря овощному тесту, в особенности из цветной капусты, калорийность лакомства снижается на 30% в сравнении с классическим тестом из пшеничной муки. Кефир становится источником пробиотиков, а картофель — медленных углеводов. Так что берите противень и экспериментируйте с начинками!

