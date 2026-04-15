Капуста на все случаи жизни: варим, жарим, тушим, запекаем — 4 рецепта

Капусту часто незаслуженно обходят вниманием. А зря. Она умеет быть разной: хрустящей в салатах, нежной в супах, сочной в рагу и даже румяной в запеканках. Один кочан — четыре совершенно разных блюда.

Варим капусту: для щей, борща и голубцов

Нашинкуйте четверть кочана тонкой соломкой. Вскипятите 2 литра воды, посолите (подойдет чайная ложка соли), закиньте капусту. Варите после закипания:

для салатов и голубцов — 3–5 минут;

для супов — 10–15 минут.

Сливайте воду, если нужно сохранить хруст, или оставляйте в бульоне, если варите суп. Готовую капусту сразу обдайте холодной водой, чтобы остановить варку и сохранить яркий цвет.

Совет: для кислинки в суп добавьте ложку лимонного сока или рассола от квашеной капусты. Для наваристости — куриный или овощной бульон вместо воды.

Жарим капусту: для гарнира, начинки или самостоятельного блюда

Нашинкуйте 500 г капусты. Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками масла. Выложите капусту, жарьте на сильном огне без крышки, часто помешивая, 5–7 минут до золотистых подпалин. Посолите в самом конце, иначе капуста пустит сок и будет тушиться, а не жариться. Для хрустящего варианта достаточно 5 минут. Для мягкого — добавьте ложку масла, убавьте огонь и жарьте еще 10 минут под крышкой.

Тушим капусту: для рагу, бигоса и ленивых голубцов

Нашинкуйте 600 г капусты. На сковороде обжарьте луковицу и морковь до мягкости. Добавьте капусту, 2 столовые ложки томатной пасты, стакан воды, соль, перец и лавровый лист. Накройте крышкой, тушите на медленном огне 30–40 минут. Перемешивайте каждые 10 минут, чтобы не пригорело. За 5 минут до готовности добавьте зубчик чеснока через пресс. Капуста станет мягкой, сочной и ароматной.

Совет: если любите покислее, добавьте столовую ложку уксуса или лимонного сока за 5 минут до готовности.

Запекаем капусту: для запеканки и пирогов

Нашинкуйте 500 г капусты. Бланшируйте в кипящей воде 3 минуты, откиньте на дуршлаг. В форме для запекания смешайте капусту с двумя яйцами, 100 мл сливок, 100 г тертого сыра, солью и перцем. Запекайте при 180 градусах 25–30 минут до румяной корочки. Получается нежная, почти кремовая запеканка, которая хороша и горячей, и холодной.

Совет: чтобы избавить капусту от легкой горечи, после нарезки посыпьте ее солью и помните руками — она станет мягче и слаще.

Как выбрать и подготовить капусту

Для щей и жарки подходит молодая капуста с тонкими листьями — она готовится быстрее. Для тушения и запекания — обычная белокочанная, плотная, с белыми прожилками. Перед нарезкой удалите кочерыжку и верхние жесткие листья. Шинкуйте тонко для быстрых блюд, крупнее — для долгого тушения и запекания.

Что добавить для разнообразия

В щи: ложку сметаны при подаче, крутое яйцо, разрезанное пополам, свежую зелень.

В жареную капусту: копченую паприку, тмин, семена укропа, обжаренные грибы, кусочки бекона.

В тушеную капусту: чернослив (даст кисло-сладкую нотку), яблоко (советуем натереть на терке), красное вино (полстакана вместо воды).

В запеченную капусту: слой картофеля (вниз), шампиньоны, цветную капусту или брокколи вместе с белокочанной.

3 простых рецепта котлет в духовке: почему так готовить лучше, чем на сковороде?