Пицца без теста — смешала, и в духовку, ну кайф же: быстрый ужин из того, что было в холодильнике

Когда хочется пиццы здесь и сейчас, а возиться с тестом совсем не хочется, выручает этот быстрый вариант. Основа готовится за пару минут, а начинку можно собрать из любых продуктов — идеальный рецепт на каждый день.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

молоко — 400 мл;

мука — 200 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца взбейте с молоком и растительным маслом, добавьте соль и перец. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до гладкости — получится жидкое тесто, как на оладьи.

Часть начинки можно сразу вмешать в основу, остальное оставить для верха. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто и равномерно распределите начинку. Это может быть колбаса, овощи, грибы или все вместе.

Выпекайте при 180 градусах около 30 минут. За несколько минут до готовности посыпьте тертым сыром и дайте ему расплавиться. Получается сытно, быстро и очень вкусно.

Иногда хочется подать на стол что-то простое, но с эффектом «ничего себе». Этот вариант как раз из таких: минимум времени — и закуска уже выглядит как из модного кафе.