Пицца без теста — смешала, и в духовку, ну кайф же: быстрый ужин из того, что было в холодильнике

Когда хочется пиццы здесь и сейчас, а возиться с тестом совсем не хочется, выручает этот быстрый вариант. Основа готовится за пару минут, а начинку можно собрать из любых продуктов — идеальный рецепт на каждый день.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 400 мл;
  • мука — 200 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца взбейте с молоком и растительным маслом, добавьте соль и перец. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до гладкости — получится жидкое тесто, как на оладьи.

Часть начинки можно сразу вмешать в основу, остальное оставить для верха. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто и равномерно распределите начинку. Это может быть колбаса, овощи, грибы или все вместе.

Выпекайте при 180 градусах около 30 минут. За несколько минут до готовности посыпьте тертым сыром и дайте ему расплавиться. Получается сытно, быстро и очень вкусно.

Иногда хочется подать на стол что-то простое, но с эффектом «ничего себе». Этот вариант как раз из таких: минимум времени — и закуска уже выглядит как из модного кафе.

Проверено редакцией
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
Заворачиваю капусту в лаваш, и на огонь — пирог без замеса теста за 40 минут, сочнее и проще обычного
Пирог со скумбрией — даже заядлые нелюбители рыбы просят добавки, нежное тесто и сочная начинка
Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане
Разминаю шпроты с яйцом и майонезом — и в лаваш. Быстрый рулет к обеду — вкуснее бутерброда
Марина Макарова
М. Макарова
