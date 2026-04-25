Пицца без теста — смешала, и в духовку, ну кайф же: быстрый ужин из того, что было в холодильнике

Когда хочется пиццы здесь и сейчас, а возиться с тестом совсем не хочется, выручает этот быстрый вариант. Основа готовится за пару минут, а начинку можно собрать из любых продуктов — идеальный рецепт на каждый день.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 400 мл;
- мука — 200 г;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление
Яйца взбейте с молоком и растительным маслом, добавьте соль и перец. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до гладкости — получится жидкое тесто, как на оладьи.
Часть начинки можно сразу вмешать в основу, остальное оставить для верха. Противень застелите пергаментом, вылейте тесто и равномерно распределите начинку. Это может быть колбаса, овощи, грибы или все вместе.
Выпекайте при 180 градусах около 30 минут. За несколько минут до готовности посыпьте тертым сыром и дайте ему расплавиться. Получается сытно, быстро и очень вкусно.
