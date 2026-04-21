Бутерброды «Вау, это что вообще» — хурма с сыром делают вкус, от которого все в шоке

Бутерброды «Вау, это что вообще» — хурма с сыром делают вкус, от которого все в шоке

Иногда хочется подать на стол что-то простое, но с эффектом «ничего себе». Этот вариант как раз из таких: минимум времени — и закуска уже выглядит как из модного кафе. Сочетание продуктов кажется необычным, но вкус приятно удивляет с первого кусочка.

Ингредиенты:

козий или мягкий сливочный сыр — 120 г;

хурма — 2 шт.;

цельнозерновой хлеб — 4 ломтика;

молоко — 15 мл;

лимонная цедра — 5 г;

мед — 5 г;

черный молотый перец — щепотка.

Приготовление

Сыр смешайте с молоком и лимонной цедрой до нежной кремовой текстуры, добавьте щепотку перца. Хурму нарежьте аккуратными ломтиками — не слишком тонко, чтобы она держала форму.

Хлеб смажьте сырной массой, сверху выложите кусочки хурмы и слегка полейте медом. Дайте бутербродам постоять пару минут, чтобы вкусы «собрались» вместе.

В итоге получается яркая закуска: сладость фрукта, нежность сыра и легкая кислинка создают гармонию. Съедается быстро и всегда вызывает интерес у гостей.

