21 апреля 2026 в 11:15

Бутерброды «Вау, это что вообще» — хурма с сыром делают вкус, от которого все в шоке

Иногда хочется подать на стол что-то простое, но с эффектом «ничего себе». Этот вариант как раз из таких: минимум времени — и закуска уже выглядит как из модного кафе. Сочетание продуктов кажется необычным, но вкус приятно удивляет с первого кусочка.

Ингредиенты:

  • козий или мягкий сливочный сыр — 120 г;
  • хурма — 2 шт.;
  • цельнозерновой хлеб — 4 ломтика;
  • молоко — 15 мл;
  • лимонная цедра — 5 г;
  • мед — 5 г;
  • черный молотый перец — щепотка.

Приготовление

Сыр смешайте с молоком и лимонной цедрой до нежной кремовой текстуры, добавьте щепотку перца. Хурму нарежьте аккуратными ломтиками — не слишком тонко, чтобы она держала форму.

Хлеб смажьте сырной массой, сверху выложите кусочки хурмы и слегка полейте медом. Дайте бутербродам постоять пару минут, чтобы вкусы «собрались» вместе.

В итоге получается яркая закуска: сладость фрукта, нежность сыра и легкая кислинка создают гармонию. Съедается быстро и всегда вызывает интерес у гостей.

Марина Макарова
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
