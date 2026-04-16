Запеканка «все смешал и в духовку» — сытно, просто и выглядит как блюдо из кафе

Когда нет сил долго стоять у плиты, а хочется чего-то вкусного и домашнего, выручает эта запеканка. Она готовится из простых продуктов, но получается ароматной, сочной и вполне достойной даже для праздничного стола. Минимум усилий — максимум вкуса.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г;
- фарш — 500 г;
- картофель — 5 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сыр — 150 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Форму смажьте маслом и выложите на дно нарезанный кольцами лук. Сверху распределите ломтики картофеля, слегка посолите и поперчите. Далее выложите фарш, приправленный по вкусу. Добавьте нарезанные шампиньоны и щедро посыпьте тертым сыром. Смешайте сметану с майонезом и равномерно распределите сверху. Запекайте при 180 °C около 45 минут. В итоге получается румяная, сытная запеканка с нежной текстурой — отличный вариант для ужина без лишней суеты.
