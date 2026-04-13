13 апреля 2026 в 11:00

Бутерброды как из ресторана, но по-домашнему: шпроты сверху — и гости в легком шоке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самые простые продукты могут заиграть по-новому, если подать их красиво и со вкусом. Эти бутерброды готовятся за считаные минуты, а выглядят так, будто вы старались полдня. Отличный вариант и для быстрого перекуса, и для стола с гостями.

Ингредиенты:

  • шпроты — 8–10 шт.;
  • черный хлеб — 8 ломтиков;
  • яйца — 2 шт.;
  • редис — 3 шт.;
  • огурец — 1/2 шт.;
  • майонез — 2 ст. л;
  • петрушка — 8 листиков.

Приготовление:

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и нарежьте аккуратными кружочками. Редис и огурец промойте и нарежьте тонкими ломтиками — так закуска будет выглядеть аккуратнее. Хлеб слегка смажьте майонезом, не переборщите, чтобы не перебить вкус. Сверху выложите кружочек яйца, затем добавьте редис и огурец. Завершите композицию шпротой и украсьте листиком петрушки.

Такие бутерброды получаются яркими, аппетитными и очень вкусными. Минимум усилий — а результат радует и глаз, и вкус. Отличный способ разнообразить привычное меню без лишних затрат времени.

Ранее сообщалось, что эта капуста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется вкусной закуски без долгих заготовок.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
