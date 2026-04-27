Весна на тарелке: 5 рецептов с зеленью, от теста до лепешек с пирожками

На грядках уже появились первые перья лука и сочный укроп? Значит, самое время использовать их с толком. Думаете, зеленушка годится только в супы и салаты? Как бы не так! Рассказываем, что приготовить с весенней зеленью, и приводим 5 лучших рецептов с зеленью, которые покорят вас и ваших близких.

Лепешки с зеленью на сковороде

Лепешки с зеленью на сковороде — быстрый завтрак не только не требует много времени, но и готовится из минимума ингредиентов. Все необходимое наверняка есть у вас под рукой!

Ингредиенты:

мука — 250 г;

кефир — 150 мл;

сода — 1/2 ч. л.;

соль — 3 г;

смесь зеленого лука, укропа и петрушки — 70 г (мелко рубленная).

Калорийность: 245 ккал на 100 г.

Польза: клетчатка зелени (до 3,5 г на порцию) улучшает перистальтику желудка; витамин K в петрушке укрепляет сосуды.

Приготовление:

Смешайте кефир с содой и солью. Всыпьте муку и зелень, вымесите мягкое тесто. Разделите на 4 части, раскатайте лепешки толщиной 5 мм. Жарьте на сухой сковороде с антипригарным покрытием по 2 минуты с каждой стороны до румяных пятен.

Лепешки с зеленью на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тесто с зеленью

Это витаминное тесто с зеленью станет универсальной основой для пирожков и вареников. Зелень подарит привычным блюдам необычные вкусовые оттенки.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

вода — 150 мл (кипяток);

масло растительное — 30 мл;

соль — 4 г;

укроп и шпинат — 80 г (измельчить в пасту блендером с 20 мл воды).

Калорийность: 210 ккал на 100 г.

Польза: железо из шпината (около 2,7 мг на 100 г зелени) поддерживает уровень гемоглобина; термообработка не разрушает лютеин для зрения.

Приготовление:

Залейте рубленую зелень кипятком с маслом, добавьте муку и соль. Замесите эластичное тесто, накройте пленкой на 20 минут. Из него можно лепить вареники, пирожки или клецки — оно не рвется при варке.

Тесто с сыром и зеленью

Из этого теста с сыром и зеленью получаются хрустящие треугольнички, которые дадут фору классическим хачапури! Они готовятся очень быстро и радуют сочетанием тягучего сыра и свежего весеннего аромата.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

творог 5% — 120 г;

сыр твердый (например, пармезан) — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

кинза и базилик — 40 г;

разрыхлитель — 5 г.

Калорийность: 298 ккал на 100 г.

Польза: кальций из сыра и творога (до 180 мг на 100 г блюда) — для костей и зубов; эфирные масла базилика обладают легким антибактериальным действием.

Приготовление:

Разомните творог с тертым сыром, яйцом и мелко резанной зеленью. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите густое тесто. Раскатайте пласт 8 мм, нарежьте ромбами. Жарьте на среднем огне по 1,5 минуты с каждой стороны в масле.

Тесто с сыром и зеленью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пирожки с зеленью

Эти постные пирожки с зеленью понравятся как говеющим, так и веганам с вегетарианцами. Готовится просто, а получается нереально сытно и вкусно!

Ингредиенты:

тесто дрожжевое готовое — 400 г;

черемша — 100 г;

щавель — 100 г;

зеленый лук — 50 г;

соль и перец по вкусу.

Калорийность: 187 ккал на 100 г.

Польза: витамин C из щавеля (34 мг/100 г) работает как природный иммуномодулятор; мало калорий — подходит для обеда без тяжести.

Приготовление:

Опустите щавель в кипяток на 30 секунд, отожмите. Мелко порубите всю зелень, посолите, поперчите. Раскатайте тесто, вырежьте круги диаметром 12 см. Выложите по 1 ст. л. начинки, защипайте края. Выпекайте 25 минут при 180 °C или жарьте на сковороде в масле по 3 минуты с каждой стороны.

Пирожки с яйцом и зеленью

Пирожки с яйцом и зеленью — лакомство, любимое многими с детства. Вы удивитесь, узнав, как просто оно готовится и каким вкусным получается.

Ингредиенты:

тесто пресное (мука 250 г; сметана 80 г; масло сливочное 50 г) — выход 350 г;

яйца куриные вареные — 3 шт. (150 г);

перья лука и укроп — 60 г;

соль.

Калорийность: 264 ккал на 100 г.

Пирожки с яйцом и зеленью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Польза: полноценный белок яйца (12,7 г на 100 г) и холин — для работы мозга; рутин в укропе снижает ломкость капилляров.

Приготовление: для теста нарубите масло с мукой, добавьте сметану и замесите. Для начинки мелко порубите яйца и зелень, слегка посолите. Сформируйте 8 маленьких пирожков. Обжарьте на сковороде под крышкой 4 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Свежая весенняя зелень — источник витаминов и клетчатки. А в сочетании с тестом, сыром или яйцами она превращается в настоящий кулинарный шедевр. Испытайте наши рецепты с зеленью на практике и откройте для себя новое любимое блюдо!

