Ленивую самсу готовить обожаю — никакой возни с тестом, только сочный фарш и конвертик из лаваша

Тонкий лаваш — настоящее спасение, когда душа просит пирожков, а времени на замес и расстойку теста нет. Этот рецепт превращает его в идеальную основу для сочных треугольников с мясом.

Что понадобится

Тонкий армянский лаваш — 2 шт., говядина (мякоть) — 500 г, репчатый лук — 1 крупная шт., сыр (типа чеддер или сулугуни) — 250 г, сливочное масло — 3 ст. л., соль, черный молотый перец — по вкусу, зелень (петрушка, кинза) — для подачи, острый перец чили (по желанию) — 0,5 шт.

Как готовлю

Говядину и лук пропускаю через мясорубку. Половину сыра (125 г) натираю на крупной терке и добавляю в фарш, солю, перчу, при желании всыпаю мелко рубленый чили. Тщательно вымешиваю до однородности.

В сковороде растапливаю 1 ст. л. сливочного масла и обжариваю фарш на среднем огне 5–7 минут до полуготовности. Снимаю с огня и сразу вмешиваю оставшийся сыр, нарезанный кубиками или натертый.

Лаваш нарезаю на полосы шириной примерно 15 см. Каждую полоску на пару секунд опускаю в теплую воду, чтобы стала пластичной. На край выкладываю около 1,5 ст. л. начинки и заворачиваю плотным треугольным конвертиком.

В чистой сковороде растапливаю оставшееся масло, выкладываю треугольники швом вниз. Жарю под крышкой на слабом огне по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

Подаю горячими, посыпав свежей рубленой зеленью, со сметаной или натуральным йогуртом.