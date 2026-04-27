Вместо надоевших оладий — пончики «Воздушные»: мягкие, сладкие, с сахарной пудрой, тают во рту

Беру кефир, яйца и муку — замешиваю тесто, вырезаю кружочки, обжариваю во фритюре и посыпаю сахарной пудрой. Через 15 минут на столе горка румяных воздушных пончиков, которые получаются мягкими, сладкими и такими нежными, что тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые пышные пончики с хрустящей корочкой, посыпанные сахарной пудрой, а внутри — мягкий пористый мякиш с ванильным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки соды, 300 г муки, растительное масло для жарки, сахарная пудра для посыпки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Раскатайте в пласт толщиной 1 см, вырежьте кружочки (можно стаканом), в центре каждого сделайте маленькое отверстие. Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте пончики с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце, посыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплыми — эти пончики исчезают быстрее, чем вы их жарите.

