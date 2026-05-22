Сам не верю, что этот рулет с маком можно испечь за полчаса, — но это работает

Сам не верю, что этот рулет с маком можно испечь за полчаса, — но это работает

Думаете, маковые булочки — это возня на полдня? Нет. Я беру магазинное тесто, варю мак 10 минут, и через полчаса на столе рулет с хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто — 500 г, мак — 200 г, сахар — 100 г, ванильный сахар — 10 г, молоко — 200 мл, сливочное масло — 50 г, яйцо — 1 шт., сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала размораживаю тесто в холодильнике на ночь, потом даю ему постоять при комнатной температуре 40 минут — так слои не ломаются. Тем временем варю мак: промываю, засыпаю в сотейник с сахаром и молоком, кипячу 10 минут на слабом огне, пока масса не загустеет.

Снимаю с огня, добавляю масло и пробиваю блендером в нежную пасту — никаких хрустящих зерен. Остывшую начинку выкладываю на раскатанный пласт теста, сворачиваю рулет, смазываю яйцом и отправляю в духовку на 25 минут при 180 градусах. Готовый рулет посыпаю сахарной пудрой — и вот он, десерт с хрустящей корочкой и шелковой начинкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Гости умяли рулет за 10 минут — я едва успел отщипнуть кусочек. Самое крутое открытие: мак, томленный в молоке, перестал быть сухим и пресным, а сливочное масло добавило начинке бархатистости. Тесто получилось слоистым и воздушным, как в дорогой пекарне.