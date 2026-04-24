24 апреля 2026 в 11:15

Вместо пирожков делаю бомбочки с картошкой и фаршем. Эти шарики запали в душу всей семье и разлетаются прямо с противня

Когда хочется альтернативы привычным пирожкам — чтобы и сытно, и эффектно, и без лишней возни с тестом, — этот вариант бомбочек отлично выручает.

Шарики получаются с хрустящей слоёной оболочкой, внутри — сочный фарш с ароматным луком, а в центре — нежное картофельное пюре с тянущимся сыром.

По сути, это сразу и мясное, и гарнир в одном кусочке, поэтому на столе долго не задерживаются.

Ингредиенты: тесто слоёное бездрожжевое — 500 г, куриный фарш — 400 г, лук — 1 шт., масло сливочное — 40 г, чеснок — 3 зубчика, соль и перец по вкусу, картофельное пюре — 10 ст. л., сыр гауда — 50 г + 30 г, зелень петрушки, яйцо для смазки.

К фаршу добавляют обжаренный на сливочном масле лук, немного растопленного масла, чеснок, соль и перец — масса становится сочной и ароматной.

В пюре вмешивают натёртый сыр и зелень. Тесто делят на квадраты, в центр выкладывают шарик фарша, делают небольшое углубление и добавляют картофельную начинку. Края тщательно защипывают, переворачивают и формируют аккуратный шар.

Смазывают яйцом, сверху делают надрезы и слегка раскрывают их, добавляя кусочек сыра. Выпекают при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки — внутри всё остаётся сочным, а снаружи получается аппетитная хрустящая оболочка.

Ранее мы делились рецептом рулета. Три ингредиента в лаваш — и через 5 минут готово.

Читайте также
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
Булочки «Присыпушки» — тесто как пух и сладкая крошка сверху. С холодным молоком или кофе самое то
Булочки «Присыпушки» — тесто как пух и сладкая крошка сверху. С холодным молоком или кофе самое то
Вместо мяса по-французски делаю запеканку по-капитански: фарш, картошка — и слоистое чудо готово. Получается сочно и насыщенно
Вместо мяса по-французски делаю запеканку по-капитански: фарш, картошка — и слоистое чудо готово. Получается сочно и насыщенно
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

