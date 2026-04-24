Вместо пирожков делаю бомбочки с картошкой и фаршем. Эти шарики запали в душу всей семье и разлетаются прямо с противня

Когда хочется альтернативы привычным пирожкам — чтобы и сытно, и эффектно, и без лишней возни с тестом, — этот вариант бомбочек отлично выручает.

Шарики получаются с хрустящей слоёной оболочкой, внутри — сочный фарш с ароматным луком, а в центре — нежное картофельное пюре с тянущимся сыром.

По сути, это сразу и мясное, и гарнир в одном кусочке, поэтому на столе долго не задерживаются.

Ингредиенты: тесто слоёное бездрожжевое — 500 г, куриный фарш — 400 г, лук — 1 шт., масло сливочное — 40 г, чеснок — 3 зубчика, соль и перец по вкусу, картофельное пюре — 10 ст. л., сыр гауда — 50 г + 30 г, зелень петрушки, яйцо для смазки.

К фаршу добавляют обжаренный на сливочном масле лук, немного растопленного масла, чеснок, соль и перец — масса становится сочной и ароматной.

В пюре вмешивают натёртый сыр и зелень. Тесто делят на квадраты, в центр выкладывают шарик фарша, делают небольшое углубление и добавляют картофельную начинку. Края тщательно защипывают, переворачивают и формируют аккуратный шар.

Смазывают яйцом, сверху делают надрезы и слегка раскрывают их, добавляя кусочек сыра. Выпекают при 180 °C около 30–35 минут до румяной корочки — внутри всё остаётся сочным, а снаружи получается аппетитная хрустящая оболочка.

