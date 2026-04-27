Тончайшие коржи пеку прямо на сковороде — собираю торт «Молочная девочка» за 30 минут, нежнее и быстрее наполеона

Беру сгущенное молоко, яйца и муку — замешиваю жидкое тесто, выпекаю тонкие коржи на сковороде, взбиваю сливки с сахарной пудрой, собираю торт. Через 30 минут на столе нежный воздушный десерт, который пропитывается всего за час и становится любимым в семье.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: мягкие тонкие коржи с молочным вкусом, прослоенные нежнейшими взбитыми сливками, которые делают торт легким, тающим во рту и невероятно воздушным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 банка сгущенного молока (380 г), 2 яйца, 160 г муки, 10 г разрыхлителя; для крема — 500 мл сливок 33%, 2 столовые ложки сахарной пудры; для глазури — 2 столовые ложки сахарной пудры, 1,5–2 чайные ложки кипятка. Смешайте сгущенку с яйцами, добавьте муку и разрыхлитель, замесите жидкое тесто. На сухой сковороде с антипригарным покрытием выпекайте тонкие коржи с обеих сторон до золотистого цвета (1–2 минуты с каждой стороны). Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков.

Соберите торт, промазывая каждый корж кремом. Верх и бока также обмажьте кремом. Для глазури смешайте сахарную пудру с кипятком до густоты, полейте торт. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Этот торт исчезает быстрее, чем вы его собрали.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.