Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:30

Тончайшие коржи пеку прямо на сковороде — собираю торт «Молочная девочка» за 30 минут, нежнее и быстрее наполеона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сгущенное молоко, яйца и муку — замешиваю жидкое тесто, выпекаю тонкие коржи на сковороде, взбиваю сливки с сахарной пудрой, собираю торт. Через 30 минут на столе нежный воздушный десерт, который пропитывается всего за час и становится любимым в семье.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или праздничного стола. Получается обалденная вкуснятина: мягкие тонкие коржи с молочным вкусом, прослоенные нежнейшими взбитыми сливками, которые делают торт легким, тающим во рту и невероятно воздушным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 1 банка сгущенного молока (380 г), 2 яйца, 160 г муки, 10 г разрыхлителя; для крема — 500 мл сливок 33%, 2 столовые ложки сахарной пудры; для глазури — 2 столовые ложки сахарной пудры, 1,5–2 чайные ложки кипятка. Смешайте сгущенку с яйцами, добавьте муку и разрыхлитель, замесите жидкое тесто. На сухой сковороде с антипригарным покрытием выпекайте тонкие коржи с обеих сторон до золотистого цвета (1–2 минуты с каждой стороны). Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков.

Соберите торт, промазывая каждый корж кремом. Верх и бока также обмажьте кремом. Для глазури смешайте сахарную пудру с кипятком до густоты, полейте торт. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Этот торт исчезает быстрее, чем вы его собрали.

Проверено редакцией
торты
десерты
сладости
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ указали на открытую подготовку Европы к противостоянию с Россией
Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии
В МАГАТЭ раскрыли, что будут делать в связи с гибелью водителя на ЗАЭС
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.