19 сентября 2025 в 17:25

Эксперт раскрыл, какие преимущества даст новый «Панцирь-СМД» для ВС России

Военэксперт Живов заявил, что «Панцирь-СМД» расширит возможности ПВО России

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМД-Е» Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМД-Е» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обновленная система зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМД» расширяет возможности российской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в разговоре с Lenta.ru военный эксперт Алексей Живов. По его словам, конструкторам удалось увеличить боевой запас установки.

«Панцирь-СМД» — это усовершенствованная с учетом опыта СВО ПВО ближнего радиуса действия, где пушечный комплекс заменен на комплекс маленьких ракет. <…> Необходимо было увеличить боезапас «Панциря». Опыт показал, что зачастую боезапаса «Панциря» не хватает, чтобы отстреляться и защитить объект без перезарядки, — рассказал собеседник.

По словам эксперта, по этой причине было необходимо организовывать целую карусель «Панцирей», защищавших объект по очереди. Он отметил, что порой не хватало выстрелов, чтобы обеспечить защиту.

В итоге пушечную установку заменили небольшими ракетами-перехватчиками, которые существенно удешевили. По словам собеседника, предыдущая ракета-перехватчик обходилась дорого, поэтому ее нецелесообразно было тратить на дешевые БПЛА.

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России новые зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Кроме того, заказчик получил партию боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». По словам генерального директора кластера вооружений компании Бекхана Оздоева, комплексы семейства «Панцирь» многократно использовали для защиты территории России.

