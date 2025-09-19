Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:15

Четверо калужан выбивали фиктивные штрафы с бойца СВО

Четверо калужан задержаны за вымогательство 40 тысяч рублей у участника СВО

В Калуге задержаны четверо местных жителей по подозрению в вымогательстве 40 тыс. рублей у участника спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчины сдавали автомобиль в аренду военнослужащему, а затем потребовали компенсацию за несуществующие поломки и штрафы.

Когда он возвращал машину, его обвинили в том, что она якобы сломана и к тому же на ней висят штрафы, поэтому ему придется заплатить 40 тыс. Участник СВО предложил решить вопрос через суд, — рассказал собеседник.

Услышав о возможном обращении в суд, арендодатели начали угрожать бойцу и его семье, пытаясь силой выбить деньги. Сейчас правоохранители выясняют, сколько еще людей могли пострадать от действий этой группы.

Ранее сообщалось, что в Уфе вдова участника специальной военной операции с малолетним ребенком лишилась положенных выплат после гибели супруга. Как стало известно женщине, ее брак мог быть признан недействительным из-за юридической ошибки в документах ее мужа. Оказывается, что погибший военнослужащий не был официально разведен со своей первой супругой.

