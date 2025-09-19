Стали известны новые подробности суда по делу экс-топ-менеджеров КРКО ТАСС: экс-руководителей курской Корпорации развития отправили на суд в Курск

Бывших руководителей Корпорации развития Курской области этапируют в Курск, передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, в региональном центре 25 сентября пройдет судебное заседание по делу КРКО.

Фигурантов уголовного дела В. В. Лукина, Д. Ю. Спиридонова, И. В. Грабина, А. Н. Воловикова этапируют в Курск для участия в судебном заседании, назначенном на 25 сентября, — рассказал журналистам собеседник.

Ранее Мещанский суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, а также его бывшему заместителю Алексею Дедову. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Следствие считает, что Смирнов и его заместитель руководили организованной группой и организовали хищение. Один из эпизодов связан с растратой денег, перечисленных Корпорации развития Курской области по договору подряда на строительство двух взводных опорных пунктов погранслужбы.

До этого стало известно, что Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья добавилась к обвинению в растратах.