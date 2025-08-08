Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:21

ЕС выделит Украине €3,2 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЕС выделит Украине четвертый транш макрофинансовой помощи, он составит €3,2 млрд (более 297 трлн рублей), сообщил Совет ЕС. Там отметили, что средства будут направлены на поддержку работы украинских органов госуправления.

Украина получит финансирование в размере более €3,2 млрд после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки, — говорится в сообщении.

Ранее бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на сегодняшний день вся помощь Украине со стороны Европейского союза фактически заморожена. По его словам, помощь Киеву не предоставлялась после его ухода с поста. Боррель констатировал, что теперь любая поддержка должна оказываться на двусторонней основе.

Боррель обратил внимание, что процесс согласования новых санкций против России также зашел в тупик. Он отметил, что, если Венгрия откажется продлевать ограничения, Евросоюз не сможет принять такое решение без нее.

До этого газета The New York Times сообщила, что в сенат США внесли законопроект о предоставлении $54,6 млрд (почти 4,4 трлн рублей) Украине в течение двух лет. Авторами инициативы выступили старший член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин и сенатор от Аляски, республиканка Лиза Мурковски.

Евросоюз
Украина
деньги
Совет ЕС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
В Курской области обнаружили останки солдата, брошенного командованием ВСУ
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.