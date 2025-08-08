ЕС выделит Украине €3,2 млрд

ЕС выделит Украине четвертый транш макрофинансовой помощи, он составит €3,2 млрд (более 297 трлн рублей), сообщил Совет ЕС. Там отметили, что средства будут направлены на поддержку работы украинских органов госуправления.

Украина получит финансирование в размере более €3,2 млрд после того, как Совет ЕС принял решение о четвертом очередном транше поддержки, — говорится в сообщении.

Ранее бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на сегодняшний день вся помощь Украине со стороны Европейского союза фактически заморожена. По его словам, помощь Киеву не предоставлялась после его ухода с поста. Боррель констатировал, что теперь любая поддержка должна оказываться на двусторонней основе.

Боррель обратил внимание, что процесс согласования новых санкций против России также зашел в тупик. Он отметил, что, если Венгрия откажется продлевать ограничения, Евросоюз не сможет принять такое решение без нее.

До этого газета The New York Times сообщила, что в сенат США внесли законопроект о предоставлении $54,6 млрд (почти 4,4 трлн рублей) Украине в течение двух лет. Авторами инициативы выступили старший член комитета по международным отношениям, сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира Джин Шахин и сенатор от Аляски, республиканка Лиза Мурковски.