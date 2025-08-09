Посол Украины в Германии Алексей Макеев исключил территориальные уступки России, передает Bild. Дипломат уверен, что это Россия должна пойти на уступки, иначе произойдет победа по «праву сильного».

Никто больше не будет чувствовать себя в безопасности, — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий. Политик уверен в необходимости поиска дипломатических путей.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, что устранение глубинных причин конфликта является ключевым условием для достижения устойчивого мира на Украине. Вашингтону следует перестать рассматривать ситуацию как двустороннее противостояние между Москвой и Киевом, подчеркнул он.

До этого российский президент Владимир Путин не исключил встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого. При этом экс-глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выразил мнение, что Великобритания должна участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы предотвратить «запугивание» Зеленского.