08 августа 2025 в 11:08

В Европе раскрыли новую позицию Зеленского по утраченным территориям

Telegraph: Зеленский признал невозможность возвращения земель военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий, передает The Telegraph. По словам аналитиков, речь идет о военном пути.

Зеленский признал, что возвращение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно и необходимо будет искать дипломатические варианты, — сказано в публикации.

До этого российский президент Владимир Путин не исключил встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого.

Ранее экс-глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания должна участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы предотвратить «запугивание» Зеленского. По его словам, украинскому президенту потребуется поддержка, чтобы «дать отпор».

Трамп заявил, что не ставит проведение переговоров с Путиным в зависимость от его встречи с Зеленским. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, указывая на желание быстрее решить конфликт.

