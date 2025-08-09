Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 03:30

«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах

Трамп: Зеленский получает все для проведения переговоров по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский получает все для продвижения переговоров по урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, украинский лидер должен быть готов заключить какое-либо соглашение.

Он [Зеленский] начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это, — подчеркнул Трамп.

Политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что Москва согласится на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины, если в Киеве сменится власть. Он считает, что президент России Владимир Путин не станет договариваться с Зеленским.

До этого Трамп отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.