«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский получает все для продвижения переговоров по урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, украинский лидер должен быть готов заключить какое-либо соглашение.

Он [Зеленский] начал работу, чтобы получить необходимое. Не уполномочен делать определенные вещи, я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это, — подчеркнул Трамп.

Политолог Александр Перенджиев ранее предположил, что Москва согласится на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины, если в Киеве сменится власть. Он считает, что президент России Владимир Путин не станет договариваться с Зеленским.

До этого Трамп отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.