Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о возможном отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье, сообщила пресс-служба ведомства. Там подчеркнули, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов.

Роспотребнадзор направил официальный запрос с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что десятки российских постояльцев пятизвездочного отеля Club Hotel Anjeliq в Аланье пожаловались на симптомы пищевого отравления. При этом первые заболевшие появились еще в июле.

Также массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Varadero на кубинском курорте Варадеро. Десятки российских туристов почувствовали недомогание после употребления морепродуктов, приготовленных на гриле. По словам пострадавших, креветки и красная рыба выглядели несвежими. Однако персонал отеля отказался признать проблему, списав недомогание гостей на акклиматизацию.