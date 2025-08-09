Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение

Мониторинг пыльцы: полынь в августе 2025 года Мониторинг пыльцы: полынь в августе 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В столице в субботу — пасмурно и сыро, уровень пыльцы самых распространенных аллергенов в воздухе станет ниже, но это не повод расслабляться.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Суббота в Москве будет прохладной и влажной. Воздух прогреется максимум до +19 °C, и весь день ожидается облачность. Вероятность осадков особенно велика в утренние и дневные часы, в это время лучше избегать длительных прогулок. Ночь обещает быть ясной, что создает возможность понаблюдать 9 августа полнолуние без помех.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 9 августа

Осадки в последние дни оказали влияние на концентрацию пыльцы в атмосфере. Даже полынь, основной аллерген августа, снизилась до «желтого» уровня (11–100 единиц на кубометр). Это благоприятно скажется на самочувствии аллергиков, особенно в периоды безветренной погоды.

Злаковые травы практически завершили сезон пыления — уровень их пыльцы сейчас минимален. Сорные травы продолжают цвести, но на фоне дождей и понижения температуры их пыльца временно уходит из воздуха. Однако людям с повышенной чувствительностью к сорнякам все же стоит соблюдать осторожность.

Несмотря на снижение пыльцы, уровень плесневых грибков остается высоким.

  • Кладоспориума — много, что типично для влажной погоды.

  • Альтернария — в наличии, хотя ее меньше.

Для людей, чувствительных к спорам грибов, особенно важно не проветривать помещения в утренние и вечерние часы и использовать очистители воздуха.

Таким образом, ситуация с уровнем пыльцы в Москве сегодня чуть лучше, чем была на неделе в среднем. Однако помните, что в первую очередь следует ориентироваться на свое самочувствие, а не на прогнозы пыления.

Рассказали в нашем материале, как обезопасить себя в сезон цветения.

