19 октября 2025 в 16:40

Психиатр рассказала, как отличить осеннюю хандру от депрессии

Врач Свечникова: двухнедельная апатия может указывать на наличие депрессии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чувство сонливости, усталость и утрата интереса к окружающему миру, продолжающиеся более двух недель, могут свидетельствовать не только о естественной сезонной перестройке организма, но и о более серьезных проблемах, таких как депрессия, рассказала психиатр и психотерапевт Полина Свечникова в беседе с «Газетой.Ru». Она объяснила, что уменьшение продолжительности светового дня осенью оказывает влияние на циркадные ритмы и нейрохимические процессы в мозге. Однако это не обязательно указывает на наличие заболевания.

По словам врача, сезонное аффективное расстройство (САР) имеет более длительное течение и более выраженные нарушения концентрации и внимания по сравнению с обычной осенней хандрой. Среди факторов, вызывающих САР, можно выделить короткий световой день, смещение циркадных ритмов и генетическую предрасположенность.

Осенью часто усиливается течение большого депрессивного расстройства. Его признаки, такие как угнетенное состояние, снижение активности и неспособность получать удовольствие, должны проявляться не менее двух недель, чтобы можно было говорить о клинической депрессии. В таком состоянии человеку становится труднее справляться с учебой или работой, он отдаляется от близких, объяснила врач.

Ранее сообщалось, что боль в суставах может свидетельствовать о различных заболеваниях, начиная от физических недугов и заканчивая психическими расстройствами. При депрессии до 60% пациентов испытывают боль в суставах, спине и груди, что требует тщательной дифференциации симптомов от признаков артрита.

