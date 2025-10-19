Вооруженные силы России в любом случае освободят территории в зоне СВО и без подарков главы Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя высказывание украинского лидера о том, что Киев ничего не будет дарить России. Собеседник отметил, что Россия ничего не просит, а лишь освобождает свои регионы.

А мы подарков не просим. Сами возьмем то, что нам нужно, без всяких подарков. Мы не ждем подарков от Зеленского. Заработанное нами в ходе боевых действий — это наше, поэтому мы заберем свое. Уже столько было всяких версий о том, что он уйдет, его уберут, но он пока на месте находится. Кресло под ним постоянно качается, но, как видно, это его не пугает. Он чувствует себя вполне комфортно и продолжает дальше держаться за свое кресло, — объяснил Перенджиев.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политическая судьба президента Зеленского оказалась под серьезной угрозой. По мнению эксперта, администрация США стала рассматривать украинского лидера как помеху для мирных переговоров.