Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 16:44

«Подарков не просим»: политолог об отказе Зеленского выводить войска из ДНР

Политолог Перенджиев: РФ освободит свои территории без подарков Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России в любом случае освободят территории в зоне СВО и без подарков главы Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя высказывание украинского лидера о том, что Киев ничего не будет дарить России. Собеседник отметил, что Россия ничего не просит, а лишь освобождает свои регионы.

А мы подарков не просим. Сами возьмем то, что нам нужно, без всяких подарков. Мы не ждем подарков от Зеленского. Заработанное нами в ходе боевых действий — это наше, поэтому мы заберем свое. Уже столько было всяких версий о том, что он уйдет, его уберут, но он пока на месте находится. Кресло под ним постоянно качается, но, как видно, это его не пугает. Он чувствует себя вполне комфортно и продолжает дальше держаться за свое кресло, — объяснил Перенджиев.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политическая судьба президента Зеленского оказалась под серьезной угрозой. По мнению эксперта, администрация США стала рассматривать украинского лидера как помеху для мирных переговоров.

Владимир Зеленский
СВО
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия побеждает»: в Норвегии сделали выводы о ходе конфликта на Украине
Трамп ответил, смогут ли США урегулировать конфликт на Украине
«Что-то заберет»: Трамп рассказал, чем закончится кризис на Украине
В Петербурге произошло столкновение автобусов
Хуситы задержали в Йемене сотрудников миссии ООН
ВСУ атаковали работающий в поле трактор
Трамп обратился к Колумбии с серьезной угрозой из-за скандала с наркотиками
Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по Tomahawk
Раскрыто, сколько строений зачистили ВС России при освобождении Полтавки
«У врага мало резервов»: военэксперт об успехах России под Херсоном
Ограбление Лувра назвали «невыносимым унижением» для Франции
Трамп увидел еще одно решение для завершения конфликта на Украине
Во Франции нашли второе украденное из Лувра украшение
На Западе узнали о беспокойстве Казахстана насчет атаки ВСУ на завод
Мужчина взорвал пиротехнику в вагоне метро Москвы
В школах России введут 12-летку? Что известно, нюансы, кто за и кто против
«Высокая цена»: Кац пообещал жесткие ответные меры за нарушение перемирия
Замглавы Вологодской области устроил драку в Питере? Что за скандал, детали
Стало известно, как замглавы Вологодской области ввязался в драку в отеле
Девочка упала с эскалатора в ТЦ
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.