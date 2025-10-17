Салат «Красный бархат»: готовлю не торт, а невероятно вкусное блюдо с крабом

Я готовлю этот салат, потому что он неизменно вызывает восторг у гостей и домочадцев — яркий, сытный и невероятно вкусный. Мне нравится, что его можно сделать как для праздничного стола, так и для обычного ужина, добавив в будни немного торжества. Особенно радует, что все ингредиенты доступные, а процесс приготовления довольно простой.

Готовлю его так: заранее отвариваю две свеклы, две морковки и четыре яйца. Свеклу и морковь чищу, все ингредиенты натираю на терке отдельно друг от друга. Красную луковицу режу полукольцами и мариную в лимонном соке, чтобы ушла лишняя острота. Сборку начинаю со свеклы — это основа того самого «бархатного» цвета. Промазываю майонезом, затем слой крабовых палочек, снова майонез, потом морковь, яйца и в завершение — тертый сыр. Обязательно даю салату настояться в холодильнике пару часов: так слои пропитываются, а вкус становится по-настоящему гармоничным. Подаю, украсив зеленью и грецкими орехами для хруста. Получается нарядное блюдо, которое исчезает со стола мгновенно!

