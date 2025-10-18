Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:16

Грузинский салат «Ацецили». Очень вкусный и сытный салат — готовится несложно, а вкус — восторг!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинский салат «Ацецили» — это яркий и самобытный гарнир, который способен преобразить любое мясное или рыбное блюдо. В отличие от привычных салатов, его основу составляют отварные овощи, что придает ему особую нежную текстуру и насыщенный, глубокий вкус. Традиционно в его состав входят фасоль, свекла и грецкие орехи, а пикантную нотку вносят чеснок и ароматные грузинские специи. Этот салат не только вкусен, но и питателен, он отлично насыщает и при этом остается достаточно легким.

Для приготовления салата вам понадобится: 300 г отварной свеклы, 200 г отварной фасоли, 100 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 1 небольшая красная луковица, пучок кинзы, 1 ст. л. винного уксуса, 1 ч. л. приправы хмели-сунели, соль и молотый перец по вкусу. Отварную свеклу натрите на крупной терке. Грецкие орехи измельчите в ступке или блендером. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В глубокой миске смешайте свеклу, фасоль, лук, измельченные орехи и мелко рубленную кинзу. Добавьте выдавленный чеснок, хмели-сунели, соль, перец и винный уксус. Тщательно перемешайте салат и дайте ему настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

