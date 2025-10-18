Этот салат из капусты съедят вмиг! Хрустящий капустный салат с виноградом и йогуртом — очень сочно и вкусно

Капустный салат с виноградом и йогуртом — это удивительно свежий и гармоничный салат, где хрустящая капуста, сочный виноград и нежный йогуртовый соус создают идеальный баланс вкусов и текстур. Этот салат станет прекрасным дополнением к мясным блюдам или самостоятельным легким ужином. Он сочетает в себе пользу овощей и фруктов, а йогуртовая заправка делает его нежным и легкоусвояемым. Такой салат особенно актуален в сезон простуд, ведь он богат витаминами и антиоксидантами.

Приготовление

Для приготовления вам понадобится: ¼ среднего кочана капусты, 1 морковь, 1 яблоко, 1 стакан темного винограда, 200 мл натурального йогурта, 1 ст. л. лимонного сока, соль по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками до мягкости. Морковь натрите на крупной терке. Яблоко нарежьте тонкой соломкой. Виноград разрежьте пополам и удалите косточки, если необходимо. Соедините все ингредиенты в салатнике. Заправьте йогуртом, смешанным с лимонным соком, аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике.

