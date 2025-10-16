Про кетчуп все забыли: этот простой, но вкусный соус слопают быстрее, чем мясо. Я давно полюбила его вкус в кафе, но раньше думала, что приготовить сложно. А оказалось — всё элементарно: смешал ингредиенты, и готово! Этот соус универсален — он прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже завтраками. Попробуйте: поджарьте булочку на сухой сковороде, намажьте творожным сыром и добавьте ложку соуса — получится как в дорогом ресторане. Речь идёт о знаменитом мексиканском гуакамоле. Его главный секрет — свежие продукты. В основе всегда авокадо, помидоры и зелень, а остальные добавки — по вкусу.

Как готовить: возьмите пучок петрушки или кинзы, вымойте, обсушите и мелко порубите. Один спелый помидор нарежьте кусочками — кожицу можно не снимать. Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку и ложкой достаньте мягкую мякоть. Обязательно убедитесь, что авокадо спелое — только тогда соус получится нежным и кремовым. Сложите всё в чашу блендера: зелень, помидор и авокадо. Добавьте сок половины лимона, немного соли, сухой перец чили и зубчик чеснока. Измельчите до однородной массы — и всё, соус готов!

Советы: если хотите поострее — добавьте больше перца. А чеснок можно исключить, если не любите. Храните гуакамоле в холодильнике до четырех-пяти дней (главное — не брать его грязной ложкой). Подавайте с мясом, овощами или просто намазывайте на хрустящие тосты — вкусно, свежо и полезно.

Что нужно

Авокадо — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Сок 1/2 лимона

Соль — 1/2 ч. л.

Перец чили — 1/4 ч. л. (по вкусу)

Петрушка или кинза — небольшой пучок

