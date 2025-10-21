Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:28

Бисквитный торт со сгущенкой за 15 минут: пошаговый рецепт любимого десерта без сложных ингредиентов — слопает вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой торт покорит вас насыщенным вкусом и легкостью приготовления. Основа — воздушный бисквит на кефире, который выпекается всего 15 минут, а нежный сметанный крем с вареной сгущенкой делает десерт невероятно вкусным.

Для теста взбейте три яйца с 120 г сахара, добавьте 300 мл кефира и 300 г муки. Влейте растопленное масло (70 г), добавьте гашеную соду и 50 г орехов. Выпекайте при 180 °C.

Крем готовится из 400 г сметаны и 250 г вареной сгущенки. Остывший бисквит разрежьте на четыре коржа, соберите торт, промазывая кремом. Украсьте орехами и сгущенкой. После холодильника десерт станет еще вкуснее.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
