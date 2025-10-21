Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:00

Немного воды и горстка орехов! Готовим турецкую сладость джезерье — обалденная вкуснятина к чаю и просто так

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эта изысканная турецкая сладость покорит вас своим нежным вкусом с пикантными нотками! Джезерье напоминает нежную нугу или халву, но с удивительным секретным ингредиентом — морковью, которая придает десерту особую терпкость и бархатистую текстуру. Овощ, проваренный в сахарном сиропе и превращенный в пюре, гармонично сочетается с измельченными грецкими орехами и кокосовой стружкой, создавая неповторимый восточный десерт. Эта сладость станет изюминкой вашего чаепития и удивит гостей своим оригинальным вкусом и нежной консистенцией.

Приготовление

Вам понадобится: 450 г моркови, 300 г сахара, 280 мл воды, 180 г грецких орехов, 60 г кокосовой стружки, 30 г кукурузного крахмала. Морковь натрите и варите в сиропе из сахара и воды 30 минут. Измельчите в блендере в пюре. Добавьте крахмал, варите 10 минут до загустения. Снимите с огня, добавьте измельченные орехи и кокосовую стружку. Выложите в форму, утрамбуйте. Охладите 4–6 часов. Нарежьте кубиками или ромбами. Подавайте к чаю или кофе.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

