Манник с шоколадом: рецепт, который работает всегда. Готовлю на глаз без лишнего стресса

Мне нравится этот рецепт за его абсолютную надежность — даже если отвлечешься и немного передержишь в духовке, манник все равно остается влажным внутри. В нем идеально все: от простых ингредиентов, которые всегда под рукой, до волшебного аромата шоколада, наполняющего всю кухню. Это тот редкий случай, когда можно импровизировать со специями или орехами, не боясь испортить результат.

Готовлю так: 150 г манки заливаю 250 мл кефира и оставляю на 40 минут. Добавляю яйцо, щепотку соли, чайную ложку соды и 80 г сахара — наблюдаю, как масса оживает и пузырится. Просеиваю 150 г муки с тремя ложками какао, вливаю 200 г растопленного масла. Главный штрих — 100 г рубленого шоколада, который создает внутри настоящие реки расплавленной сладости. Выпекаю при 180 °C ровно 40 минут. Проверяю шпажкой, но даже если передержал на 5–10 минут, манник не становится сухим. Подаю теплым, когда шоколадные кусочки еще сохраняют нежность. Это рецепт, который никогда не подведет!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.