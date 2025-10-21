Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 09:24

Манник с шоколадом: рецепт, который работает всегда. Готовлю на глаз без лишнего стресса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мне нравится этот рецепт за его абсолютную надежность — даже если отвлечешься и немного передержишь в духовке, манник все равно остается влажным внутри. В нем идеально все: от простых ингредиентов, которые всегда под рукой, до волшебного аромата шоколада, наполняющего всю кухню. Это тот редкий случай, когда можно импровизировать со специями или орехами, не боясь испортить результат.

Готовлю так: 150 г манки заливаю 250 мл кефира и оставляю на 40 минут. Добавляю яйцо, щепотку соли, чайную ложку соды и 80 г сахара — наблюдаю, как масса оживает и пузырится. Просеиваю 150 г муки с тремя ложками какао, вливаю 200 г растопленного масла. Главный штрих — 100 г рубленого шоколада, который создает внутри настоящие реки расплавленной сладости. Выпекаю при 180 °C ровно 40 минут. Проверяю шпажкой, но даже если передержал на 5–10 минут, манник не становится сухим. Подаю теплым, когда шоколадные кусочки еще сохраняют нежность. Это рецепт, который никогда не подведет!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Читайте также
Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного
Общество
Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Общество
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Общество
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Россиян предупредили об опасности одного из любимых лакомств
Общество
Россиян предупредили об опасности одного из любимых лакомств
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
Общество
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэра Гюмри арестовали на два месяца
Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов
Мэра Лондона уличили в сокрытии страшной педофильской тайны
В европейской стране задержали восемь подозреваемых в подготовке диверсий
Ozon fresh запустил программу лояльности для партнеров
Россияне сократили потребление алкоголя до минимума за 26 лет
Стало известно, какие последствия ждут РФ из-за закона о локализации такси
Названа дата прощания с погибшим на СВО бывшим вице-мэром Челябинска
В России стали покупать больше машин с пробегом
Врач раскрыла, можно ли полностью вылечить гепатит C
Бывший вице-мэр российского города погиб на СВО
В России рассмотрят новые меры по стабилизации топливного рынка
По всей России хотят ввести электронные «платежки» за услуги ЖКХ
Ветеран «Спартака» назвал самый памятный матч Яшина
Сразу несколько регионов Украины остались без электричества
В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю
«Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршрут
В Японии впервые избрали женщину премьер-министром
«Большую семерку» призвали усилить давление на Россию
Дуров предложил выкупить украденные из Лувра ценности с одним условием
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.