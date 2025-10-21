Три яблока и немного корицы. Пеку «Яблоки в платочках» — нежные слойки к чаю, ароматно и очень вкусно

Эти изящные слойки с яблочной начинкой, оформленные в виде аккуратных «платочков с бантиком», станут настоящим украшением вашего чайного стола. Говорят, этот очаровательный способ заворачивания выпечки пришел к нам из Вологды, где испокон веков славились мастера хлебобулочного искусства. Под золотистой хрустящей корочкой слоеного теста скрывается нежная яблочная начинка с тонкими нотками корицы. Такая подача превращает обычные слойки в изысканное лакомство, которое одинаково восхищает и детей, и взрослых. Идеально подходит как для семейных чаепитий, так и для праздничного стола.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 3 яблока, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 1 яйцо для смазки. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты со стороной 10–12 см. В центр каждого квадрата выложите яблочную начинку. Соберите края теста вверху, формируя «платочек», оставив небольшие отверстия. Аккуратно перевяжите «бантом» из полоски теста. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

