Беру стакан муки и молока, яйцо — и выходит целая гора ленивых сосисок в тесте: для быстрого завтрака

Попробуйте невероятно простой рецепт ленивых сосисок в тесте, которые готовятся, как оладьи, и станут палочкой-выручалочкой для быстрого завтрака. Просто беру стакан муки и молока, яйцо — и выходит целая гора вкуснятины!

Вам понадобится: 1 стакан муки, 1 стакан молока, 1 яйцо, 6 сосисок, щепотка соли и разрыхлитель теста. Смешайте муку с молоком, яйцом и солью до консистенции густой сметаны — это будет ваше тесто. Сосиски нарежьте небольшими кружочками толщиной около 1 см и добавьте их в тесто, тщательно перемешав. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте тесто с сосисками столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне около 3–4 минут с каждой стороны.

Вкус получается нежным и насыщенным: воздушное тесто, напоминающее пышные оладьи, идеально сочетается с сочными кусочками сосисок, создавая гармоничную композицию текстур. Это блюдо особенно понравится детям.

