20 октября 2025 в 23:23

Смешал и в духовку: медовый пирог с яблоками — на второй день становится только вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно ароматный медовый пирог с яблоками по простейшему рецепту. Все, что от вас требуется, — смешать ингредиенты и отправить в духовку.

Вкус пирога волшебный: нежная влажная текстура с карамельными нотками меда идеально сочетается с нежно-кислыми печеными яблоками и теплым ароматом корицы.

Вам понадобится: 2 яблока, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 150 г меда, 250 г муки, 1 ч. л. соды и щепотка корицы. В глубокой миске смешайте яйца с медом и маслом, добавьте просеянную муку с содой и корицей, тщательно перемешайте до гладкого теста. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте тесто и сверху красиво разложите яблочные дольки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

Этот пирог на второй день становится только вкуснее, когда вкусы полностью раскрываются и гармонично сочетаются друг с другом. Подавайте его к чаю или кофе для полного наслаждения!

Ранее стало известно, как приготовить пышный пирог «Все по одному стакану»: без вымешивания и липких рук.

