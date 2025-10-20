Смешал и в духовку: медовый пирог с яблоками — на второй день становится только вкуснее

Приготовьте невероятно ароматный медовый пирог с яблоками по простейшему рецепту. Все, что от вас требуется, — смешать ингредиенты и отправить в духовку.

Вкус пирога волшебный: нежная влажная текстура с карамельными нотками меда идеально сочетается с нежно-кислыми печеными яблоками и теплым ароматом корицы.

Вам понадобится: 2 яблока, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 150 г меда, 250 г муки, 1 ч. л. соды и щепотка корицы. В глубокой миске смешайте яйца с медом и маслом, добавьте просеянную муку с содой и корицей, тщательно перемешайте до гладкого теста. Яблоки очистите от кожуры и семечек, нарежьте тонкими дольками. Форму для выпечки смажьте маслом, вылейте тесто и сверху красиво разложите яблочные дольки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

Этот пирог на второй день становится только вкуснее, когда вкусы полностью раскрываются и гармонично сочетаются друг с другом. Подавайте его к чаю или кофе для полного наслаждения!

