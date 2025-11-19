Осеннее угощение для всей семьи: простой рецепт кекса с изысканным сочетанием вкусов

Этот рецепт я впервые попробовал, когда нужно было срочно приготовить угощение для осенней вечеринки у друзей. Сочетание тыквы с корицей и апельсиновой цедрой показалось мне интересным экспериментом, и результат превзошел все ожидания. Теперь этот кекс стал моим любимым осенним десертом, который создает особенное настроение.

Готовлю так: сначала взбиваю три яйца с сахаром (150 г) до пышной светлой массы. Добавляю тыквенное пюре (200 г), растительное масло (80 мл), корицу (1/2 ч. л.), цедру апельсина (1 ч. л.) и соль (1/4 ч. л.). Просеиваю муку (200 г) с разрыхлителем (2 ч. л.), аккуратно вмешиваю в тесто вместе с измельченными грецкими орехами (60 г). Выпекаю в форме при 180 °C около 35–40 минут. Для крема взбиваю творожный сыр (100 г) с сахарной пудрой (50 г) и сметаной (30 г). Украшаю остывший кекс кремом и дольками засахаренного апельсина.

